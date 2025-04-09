Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за истерики пассажира

Самолет American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Милан, был вынужден вернуться в аэропорт вылета через несколько часов после начала полета из-за истерики пассажира. Об этом сообщает CBS News.

Согласно информации телеканала, рейс 198 вылетел из Нью-Йорка около семи часов вечера 8 апреля. Однако через четыре часа после начала полета пилот сообщил, что на борту один из пассажиров устроил скандал. Поводом к нему стало то, что мужчина не получил заказанную им еду и сидел с ребенком в ряду у аварийного выхода.

По словам других пассажиров, дебошир «набросился на стюардесс». Ситуация обострилась, когда мужчина попытался проникнуть в кабину пилотов. В результате капитан судна принял решение вернуться в аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Самолет приземлился там около трех часов ночи. В аэропорту мужчину заковали в наручники и забрали в отдел полиции. Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации.