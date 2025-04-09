В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС введен в Северной Осетии из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием Военно-грузинской дороги в Северной Осетии введен режим ЧС с 14:00 [мск] 9 апреля 2025 года. Напомним, проезд всех видов транспорта в направлении пункта пропуска "Верхний Ларс" временно ограничен с 04:00 [мск] 9 апреля 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Помимо этого на территории республики действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.