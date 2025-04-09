Подросток выстрелил в лицо одногруппнице из аэрозольного пистолета в Петербурге

Подросток из Санкт-Петербурга выстрелил в лицо своей одногруппнице из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Как сообщили в ведомстве, выстрел произошел, когда знакомые ехали в трамвае. В какой-то момент 16-летний подросток решил показать своей одногруппнице аэрозольный пистолет, но в процессе он случайно нажал на спуск — в этот момент дуло было направлено в лицо девушке.

В результате пострадавшая получила травму глаза.

«В трамвае ехала компания 16-летних подростков, первокурсников колледжа. У одного из них в руках самопроизвольно сработало сигнальное пусковое устройство, в результате чего знакомая девушка получила травму глаза и была госпитализирована. Молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пусковое устройство изъято», — рассказали в полиции.

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