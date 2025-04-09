Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу

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Осужденный бывший владелец лишившегося лицензии банка «Югра» Алексей Хотин стал подозреваемым по новому уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Мещанского суда Москвы.

Осужденный российский экс-банкир стал подозреваемым по новому делу
© РИА Новости

По данным агентства, он стал подозреваемым но новому делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие отправило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2024 года Коптевский суд взыскал с Хотина более 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка.

В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, после чего приставы подали к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве. В рамках решений по заявлениям были изъяты в пользу государства здание отеля Four Seasons напротив Кремля, бизнес-центр «Агат» и другие объекты недвижимости.

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