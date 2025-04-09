Россиянка разбила голову о кораллы на Бали

27-летняя россиянка Алена Андреева разбила голову о кораллы на Бали, когда пыталась сделать селфи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, в результате девушка чуть не погибла. Ситуация произошла на пляже Биас Тугел в Падангбае. Во время фотосессии Андрееву сбило с ног волной, после чего россиянка упала на кораллы.

Отмечается, что при падении Андреева серьезно повредила голову и ноги. Девушка была госпитализирована — сейчас она находится под наблюдением врачей. Подробности о ее состоянии не уточняются.

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