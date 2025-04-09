Суд закрыл заседание по мере пресечения ректору ПсковГУ Ильиной

Псковский городской суд закрыл заседание по избранию меры пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной.

Об этом пишет РИА Новости.

«Судебное заседание проводится в закрытом режиме», — отметили в суде.

При этом итоговое процессуальное решение должно быть оглашено открыто.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. Позднее ТАСС сообщил, что зарплата Ильиной каждый год росла на 2 млн рублей.

Министерство науки и высшего образования России оказывает необходимое содействие следствию в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета.