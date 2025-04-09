Суд закрыл заседание по мере пресечения ректору ПсковГУ Ильиной

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Псковский городской суд закрыл заседание по избранию меры пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной.

Суд закрыл заседание по мере пресечения ректору ПсковГУ Ильиной
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Судебное заседание проводится в закрытом режиме», — отметили в суде.

При этом итоговое процессуальное решение должно быть оглашено открыто.

О задержании ректора ПсковГУ стало известно 8 апреля. Позднее ТАСС сообщил, что зарплата Ильиной каждый год росла на 2 млн рублей.

Министерство науки и высшего образования России оказывает необходимое содействие следствию в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета.

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