Тело накопившего 127 млн рублей долгов предпринимателя обнаружили в Перми

Генерального директора компании «Алга», которая занимается электромонтажными работами, Алексей Булатова обнаружили мертвым на лыжной базе «Динамо» в Перми. Об этом сообщил местный портал «В курсе.ру» со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, тело предпринимателя утром 7 апреля нашла его супруга, погибший состоял на учете у психиатра. Накануне случившегося Булатов отправил жене сообщение о том, что собирается совершить «трусливый поступок» и не видит другого выхода из сложившейся ситуации. Оказалось, что компания бизнесмена в 2024 году просрочила долги в размере четырех миллионов рублей, а всего с участием «Алга» в судах рассматривается 41 иск суммарно на 127 миллионов рублей, говорится в материале.

Другой инцидент произошел 7 марта, когда депутат госсовета Удмуртской Республики от партии «Единая Россия» и региональный координатор рабочей группы по вопросам специальной военной операции на Украине Виктор Дьяков попытался покончить с собой в районе Рублево-Успенского шоссе, позже он скончался в больнице.