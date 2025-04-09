В Астраханской области столкнулись две лодки с туристами
Две лодки, на борту которых находились 6 туристов из Московской области, столкнулись на реке Ахтуба в Астраханской области.
Пострадала одна женщина, она госпитализирована, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Сегодня в Харабалинском районе, в поселке Сазаний угол, на реке Ахтуба столкнулись две лодки, на борту которых находились 6 пассажиров. В результате медицинская помощь потребовалась 62-летней женщине, она была госпитализирована", - говорится в сообщении.
Все участники происшествия - жители Московской области.
Уточняется, что это первая авария в 2025 году с участием маломерных судов в регионе.