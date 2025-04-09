Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок в колонии по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Якубовский, являясь совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, был причастен к хищению 126 миллионов долларов. По этому делу также проходят бывший гендиректор дочерней компании холдинга — ООО «ППФИН Холдинг» — Светлана Безрукова и бывший соучредитель V.M.H.Y Павел Масловский.

«Признать Якубовского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 (мошенничество группой лиц в особо крупном размере) УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы», — гласит приговор.

Безрукова и Масловский получили пять и 13,5 лет тюрьмы соответственно.

Ожидается, что все фигуранты дела обжалуют обвинительный приговор.