В Петербурге отправили в колонию фигурантов дела о взятке при ремонте аэропорта

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о коррупции при реконструкции аэропорта Великий Устюг в Вологодской области. Речь шла о взятке в 3 миллиона рублей.

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В качестве фигурантов перед судом предстали руководитель организации по строительству Анатолий Трескин и заместитель директора Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Екатерина Трушковская. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Женщина должна была обеспечить за взятку ложное экспертное заключение, которое бы подтвердило соответствие строительных материалов условиям госконтракта на реконструкцию аэропорта.

Трескин передал Трушковской один миллион рублей для подкупа эксперта. Но тот отказался подписывать ложный документ.

Суд приговорил Трескина к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 6 миллионов рублей. Трушковская получила 6 лет колонии общего режима. Взятка в один миллион рублей конфискована в доход государства.