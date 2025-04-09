«Ангарскому маньяку» предъявили новое обвинение

«Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову предъявлено новое обвинение в убийстве женщины. Преступление было совершено в мае 2011 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

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Обвинение предъявлено Следственным комитетом России по Иркутской области. Специалисты провели следственные действия по уголовному делу. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Ранее Попкова осудили за совершение ряда аналогичных преступлений и приговорили к пожизненному лишению свободы. Он признался в убийстве 81 человека, двум он причинил тяжкие телесные повреждения. В январе 2023 года он написал новые явки с повинной, указав, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. За эти преступления суд приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.

Накануне сообщалось, что Попков признался в совершении еще одного убийства в Ангарске в 2011 году.

Жертвами Попкова становились женщины разного социального статуса и общественного положения, их возраст варьировался от 16 до 40 лет. Убийства происходили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Ангарском и Усольском районах Иркутской области.