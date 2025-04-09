Тело 10-летнего ребенка с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье

Днем в среду, 9 апреля, в Дмитрове 14-летний подросток с ножом напал на школьника, ребенок погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным ТАСС, погибшему мальчику было десять лет. Конфликт между старшим и младшим школьниками произошел у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Подросток нанес мальчику ножевое ранение, от которого тот скончался. Нападавший задержан.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. На место преступления выехала группа следователей и криминалистов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале апреля в подвале частного дома в Ульяновской области было обнаружено тело 14-летней девочки. По делу о ее убийстве были задержаны два местных жителя, в том числе несовершеннолетний. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о разбое и убийстве.