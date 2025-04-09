Бывшего командира «Ополчения 31» заподозрили в крупном мошенничестве

В Белгороде сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата горсовета и экс-командира «Ополчения 31» Вадима Тарасенко по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в отношении Тарасенко возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Предварительно, с ноября 2023 года по февраль 2025-го командир «Ополчения 31» изготовил документы с «мертвыми душами», которые якобы выходили на дежурство для охраны общественного порядка. Таким образом он получил из бюджета более одного миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.