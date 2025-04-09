Подросток зарезал 10-летнего мальчика в ходе конфликта в Подмосковье

Предполагаемым убийцей мальчика, тело которого было найдено в Подмосковье, мог стать 14-лентний подросток. Об этом в среду, 9 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

— По предварительной информации, сегодня днем 14-летний подросток, находясь возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа в ходе конфликта нанес удар ножом 10-летнему мальчику, — написали в Telegram-канале ведомства.

Тело ребенка нашли на детской площадке на улице Трудовой. По словам местных жителей, причиной расправы могла стать драка. Врачи прибыли к месту происшествия и констатировали смерть мальчика.