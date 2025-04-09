Тело 10-летнего мальчика нашли на детской площадке в Подмосковье

В подмосковном селе Ермолино якобы зарезали 10-летнего мальчика, его тело нашли на детской площадке на улице Трудовой. По неподтвержденным данным, причиной расправы могла стать драка. Об этом в среду, 9 апреля, сообщили в соцсети.

— Окровавленное тело с ножевым ранением прохожие обнаружили на детской площадке на улице Трудовой. Тогда они остановили проезжающую мимо скорую. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Со слов местных, причиной стала драка, — написал Telegram-канал Mash.

Ранее женщина забила до смерти ножницами своего пятилетнего ребенка в Казани. Тело малыша нашли на улице Юлиуса Фучика.