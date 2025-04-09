Силовики задержали начальника УФСИН по Башкортостану

В Уфе задержали руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Башкирии, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ. «Башинформ» отмечает, что задержан был генерал-майор внутренней службы Владислав Дзюба.

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Задержанному предъявили обвинение в «превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности» (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2024 года фигурант дела потребовал от членов руководящего состава управления ФСИН организовать сбор наличных денег «в виде части премии в общей сумме более трех миллионов рублей, выплаченной подчиненным».

Деньги собирались якобы для «представительских нужд управления». В СК заявили, что сотрудники, находившиеся в служебной зависимости от своего начальника, собрали деньги и передали их «ответственным за хранение».

Факт незаконного получения денег был выявлен в ходе совместных мероприятий, проведенных СК и ФСБ при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России.

Осенью 2024 года был задержан заместитель начальника управления ФСИН Башкирии. Сообщалось, что он обвиняется в превышении должностных полномочий. Как заявляли в СК, он дал указание десяти подчиненным передать ему часть начисленных им премий общей суммой в 500 тысяч рублей. Сотрудники, опасаясь негативных последствий для карьеры, передали требуемую сумму.