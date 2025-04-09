Травматолог избил пациента на приеме: перепутал кабинеты

Врач-травматолог поликлиники избил пациента на приеме, а потом заявил, что действовал в пределах самообороны. Впрочем, объяснения и оправдания не помогли - мужчину привлекли к уголовной ответственности.

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Как стало известно “МК”, неприятный инцидент произошел в подмосковных Луховицах, в поликлинике при местной больнице. Владелец частной химчистки, страдающий артрозом, пришел на прием к травматологу. Медик ответил, что вопрос не в его компетенции, и перенаправил визитера к терапевту. Видимо, ответ не устроил пациента - разговор стал идти на повышенных тонах, а закончился дракой. Каждый трактовал события по-своему. Посетитель заявил, что врач рассек ему голову, из раны потекла кровь. Сразу после стычки пострадавший пошел к другому врачу и зафиксировал побои. А вот по словам медика, пациент первым замахнулся на него. В этот момент в кабинет зашла заведующая отделением, врач испугался, что агрессивный больной ударит ее, и схватил соперника за руки. Травму головы у мужчины травматолог объяснил по-своему - якобы тот случайно стукнулся об косяк.

Экспертиза подтвердила показания пациента, и против врача возбудили уголовное дело по статье 115 части 1 УК (”Умышленное причинение легкого вреда здоровью”). Его приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Но пострадавший решил подать еще и гражданский иск. Он пояснил, что в течение двух недель после травмы страдал головными болями, был вынужден долго не ходить на работу, чтобы не пугать посетителей химчистки (индивидуальный предприниматель сам принимает заказы). Более того, даже Новый год мужчина встречал отдельно от своих детей, так как не хотел шокировать их своим видом. Наконец, бедняга признался, что потерял веру во врачей после инцидента. Луховицкий суд присудил ему компенсацию в размере 50 тысяч рублей.