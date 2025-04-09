Российские школьницы издевались над пенсионеркой и вылили на нее бутылку кефира

В Нововоронеже девочки издевались над пожилой женщиной и снимали это на камеру. Позже видео опубликовал Telegram-канал «Нововоронеж».

На кадрах школьница стучится ногой в квартиру к пенсионерке. Через непродолжительное время, когда хозяйка открывает дверь, девочка выливает на нее кефир. Все действия школьницы снимает на телефон ее подруга. После инцидента хулиганки выбегают из подъезда, радуясь реакции пожилой женщины.

По словам очевидцев, подобное хулиганство происходит не впервые. По неподтвержденной информации, одна из девочек, участвовавших в ролике, учится в шестом классе школы №1, ей 13 лет.

Позже в канале появилась информация, что девочка якобы извинилась перед потерпевшей и пообещала ей помогать.

В пресс-службе Следственного Управления СК России по Воронежской области заявили, что начали проверку по факту случившегося.