В Москве пенсионерка отдала мошенникам 22 млн рублей, продав квартиру и дом

Московская пенсионерка поверила в возможность быстрого заработка и отдала мошенникам 22 млн рублей от продажи квартиры и дома. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

"75-летней москвичке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником инвестиционной компании, предложил солидную прибавку к пенсии - нужно было вложиться в ценные бумаги и играть на бирже. Инвестиционный портфель - 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как пояснили в прокуратуре, принять предложение женщину убедило обещание гарантированного дохода в размере более 5 млн рублей за три месяца. "Наличных у нее не было, и злоумышленники уговорили продать квартиру. Полученные от сделки деньги по указанию аферистов женщина передала неизвестным в офисе "Москва-сити", думая, что пополняет свой криптокошелек, а еще часть отдала курьеру", - добавили в ведомстве.

Затем псевдоброкеры убедили женщину увеличить инвестпортфель еще на 2 млн рублей. Для этого она продала дом в Тверской области, а деньги передала аферистам. После очередной смены телефонного брокера женщина поняла, что ее обманули.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, проверка находится на контроле прокуратуры.

В надзорном ведомстве столицы подчеркнули, что инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета сторонних юридических лиц, не просит перевести их на карту физического лица либо передать курьеру.