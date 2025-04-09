Главврача Нижнекамской ЦРБ отправили под домашний арест за срыв операций

Советский районный суд Казани отправил под домашний арест главврача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева по обвинению в превышении полномочий и срыву 36 плановых операций по стентированию.

Советский районный суд Казани принял решение об аресте главврача Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Руслана Валеева на два месяца, передает ТАСС.

Валеева обвиняют в превышении должностных полномочий, что привело к срыву 36 плановых операций по стентированию.

По данным следствия, Валеев дал незаконное указание заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения на утверждение техзадания для гарантированного заключения контрактов с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-сервис». В результате были заключены госконтракты на 8 млн и 700 тыс. рублей соответственно, что нарушило права пациентов и привело к срыву операций.

Следователи установили, что 36 пациентам не были проведены назначенные операции, 18 из этих пациентов экстренно госпитализировали с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, у семи из которых диагностировали острый инфаркт.

Против Валеева и сотрудников Минздрава Татарстана возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Валеев частично признал свою вину.

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