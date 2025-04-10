Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не сможет попасть в зону спецоперации. Об этом в интервью изданию «Царьград» сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, поступала информация о том, что Попова готовы были взять в отряд «Шторм Z». Он отметил, что соответствующее ходатайство было приложено к материалам суда.

«Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать», — заявил Подоляка.

В Кремле не стали комментировать отправку генерала Попова на СВО

Военный обозреватель добавил, что данное решение было связано с высокопоставленными генералами, которые якобы «очень хотят, чтобы он сидел». Подоляка подчеркнул, что эти генералы хотят наказать Попова даже в том случае, если он не виноват. Кроме того, по словам эксперта, к разбирательству уже присоединился президент России Владимир Путин.

9 апреля Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону СВО. Адвокат военачальника Сергей Буйновский заявил, что в Минобороны РФ решили заключить контракт с его подзащитным.