Пассажир попался на крупной контрабанде бриллиантов из ОАЭ в аэропорту Махачкалы

У пассажира, прилетевшего в Дагестан из ОАЭ, изъяли шесть бриллиантов на 41 млн рублей, сообщает пресс-служба ФТС.

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Дагестанские таможенники остановили 33-летнего россиянина, прилетевшего из Эмиратов, на «зеленом» коридоре в аэропорту Махачкалы. Мужчину отправили на личный досмотр и нашли у него в одежде шесть спрятанных бриллиантов. По оценкам специалистов, их рыночная стоимость превышает 41 млн рублей.

Было установлено, что драгоценные камни мужчина приобрел на международной выставке в ОАЭ и собирался перепродать в России.

«Экспертиза установила, что драгоценности являются бриллиантами весом от 1 до 7.03 карат и относятся к стратегически важным ресурсам», — говорится в сообщении.

Бриллианты изъяли, а в отношении перевозчика возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф.