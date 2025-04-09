США передали России обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у банков

Американская сторона депортировала и передала в Египте российским коллегам мужчину, которого обвиняют в хищении нескольких десятков миллионов рублей у ряда банков. Об этом в среду, 9 апреля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

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По словам пресс-секретаря ведомства, в период с 2006 по 2007 год преступник, который работал в составе группы, принимал участие в хищении средств у нескольких финансовых организаций. Например, злоумышленник вместе с сообщниками брал кредиты в различных банках Новокузнецка, каждый раз указывая в качестве цели займа покупку одной и той же люксовой машины.

— Общая сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей, — передает слова Волк ТАСС.

Тем не менее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что зарубежные страны стали массово отказывать в экстрадиции преступников в Россию. Подтверждением слов главы ведомства является, например, решение суда в Дании, который отклонил запрос на экстрадицию российского гражданина, якобы подозреваемого в шпионаже, а также украинца, обвиняемого в краже драгоценностей.