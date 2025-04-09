Москвичка обнаружила на дачном участке обглоданного животными пенсионера

Жительница Москвы обнаружила на дачном участке в Волоколамском городском округе пенсионера, обглоданного животными. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник телеканала отметил, что пожилого мужчину не удалось спасти.

Горожанка призналась, что не была на даче с ноября 2024 года. По ее словам, останки с фрагментами одежды она разглядела, проходя вдоль забора на участке.

Источник добавил, что в кармане куртки были найдены документы, по которым установили личность мужчины. Им оказался пропавший в октябре прошлого года 83-летний пенсионер.

Ранее стало известно, что скелет женщины обнаружили возле детского сада в Кингисеппе Ленинградской области. Останки были направлены на исследование. Российские следователи организовали проверку.