В российской колонии заключенный расправился с педофилом

В колонии строгого режима Петербурга заключенный расправился с педофилом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По данным канала, осужденный за причинение тяжких телесных повреждений поссорился с другим заключенным и избил его. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии отправили в медико-санитарную часть, но спасти не смогли. Он был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Адыгее прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего начальника СИЗО сельского поселения Тахтамукай Арсена Гаштова, обвиняемого в превышении полномочий, в результате чего сокамерник избил педофила.