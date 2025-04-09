Женщина родила во время пожара в роддоме в Москве

Как стало известно «МК», в момент возникновения пожара «в родах» находились четыре женщины. Врачи быстро эвакуировали на 2-й этаж здания и продолжили медицинские манипуляции.

© Московский Комсомолец

По информации пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы, одна мама успешно родила, она и мальчик чувствуют себя хорошо. Сейчас акушерки готовятся принять еще троих малышей.

Также известно об одном обращении за медпомощью: 34-летняя акушерка надышалась угарным газом.