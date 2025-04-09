В Хакасии арестовали имущество руководителя алюминиевого завода

Суд арестовал имущество на 12 млн рублей у одного из руководителей Саяногорского алюминиевого завода (Хакасия) по делу о коммерческом подкупе.

Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на имущество обвиняемого на сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении одного из сотрудников руководящего состава завода по ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере) завершено. Республиканской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному дело, оно направлено для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2016-2021 годах обвиняемый регулярно через посредников незаконно получал деньги от двоих руководителей московской химической производственной компании. Вознаграждение предназначалось за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод. В качестве коммерческого подкупа он получил более 18 млн рублей.