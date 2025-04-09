Бывший замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота арестован

В Москве суд арестовал бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

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Мужчине предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, в июле 2019 года экс-замглавы управления Росморречфлота получил от учредителя одной из коммерческих организаций машино-место за 500 тысяч рублей и квартиру за 8 миллионов рублей. За это обвиняемый должен был оказывать общее покровительство и попустительство при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя руководителя Вахитовского филиала отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Республике Татарстан, находившегося в федеральном розыске за многомиллионные махинации с пособиями.