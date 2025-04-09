В Казани задержали брачного афериста, обманувшего 20 женщин

В Казани задержали брачного афериста, которого подозревают в хищении 44 миллионов у 20 своих "возлюбленных". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Следствие предварительно установило, что ранее судимый мужчина знакомился с женщинами под видом успешного бизнесмена. Он начинал ухаживать за своими избранницами, оказывать небольшие услуги. Одной - починит машину, другой - поможет получить ипотечный кредит.

После того, как аферист входил в доверие, он просил крупную сумму в долг. Объяснял это временными проблемами в бизнесе и обещал вернуть деньги в кратчайшие сроки. Но долг злоумышленник не возвращал, а отправлялся на поиски новой наивной "невесты". На предоставленном МВД России видео можно увидеть, как он морочит голову одной из жертв.

Следователем Следственной части УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу. В полицию продолжают поступать заявления о его аферах.