Две женщины-заключенные сбежали из ростовской колонии

Две женщины-заключенные сбежали с трудовых работ на лакокрасочном заводе в Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья, отбывающие наказание в исправительной колонии №12 в Каменском районе Ростовской области, накануне были отправлены в центр трудовой адаптации при лакокрасочном заводе. Они дождались момента, когда надзиратели отвлеклись, и сбежали с предприятия.

Обе женщины из Ростовской области, ведется их розыск. Им грозит дополнительный срок - до 4 лет колонии.

При этом Мария была осуждена ранее на 2 года и 2 месяца за угрозу убийством. А Наталья отбывала 2 года и 10 месяцев за кражу, совершенную группой лиц. Обеим вынесли приговоры в прошлом году.

Ранее осужденный за кражу 37-летний мужчина сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области.