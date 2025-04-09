Названа предварительная причина пожара в роддоме в Москве

Пожар в роддоме №29 на востоке Москвы произошел, вероятно, из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Напомним, что возгорание было зафиксировано ранее в родильном доме по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, к. 28. Пожар начался на 7 этаже медицинского учреждения, где располагаются бактериологическая лаборатория и аптека.

Его площадь составила 50 квадратных метров. По информации МЧС России, из зоны задымления были эвакуированы 39 человек, пострадавших нет. Пациенты были переведены в другой корпус родильного дома.

«Среди причин возникновения пожара рассматривается короткое замыкание проводки. Также будут рассматриваться и остальные версии», — заявил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате пожара на пароме, который следовал из Стамбула в Бурсу. Инцидент произошел вечером 6 апреля на судне, которое следовало из порта Эминеню в порт Муданья. Возгорание случилось в машинном отделении — один из сотрудников парома и четыре пассажира оказались в больнице из-за отравления угарным газом.