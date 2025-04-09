США передали РФ разыскиваемого по линии Интерпола за мошенничество

США депортировали и передали в Каире представителям российских правоохранительных органов обвиняемого в хищениях нескольких десятков миллионов рублей у нескольких банков.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя", - сказала она.

Волк добавила, что, по версии следствия, с 2006 по 2007 год злоумышленник в составе организованной группы участвовал в хищении денег ряда банков. В частности, на покупку одних и тех же дорогостоящих автомобилей сообщники оформили кредиты в различных банках Новокузнецка. Полученные деньги участники группы делили между собой и использовали по своему усмотрению.