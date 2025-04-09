Кадыров поручил наказать семью напавшего на пост ДПС в Чечне

Алиса Селезнёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане. Об этом пишет РИА Новости.

Кадыров поручил наказать семью напавшего на пост ДПС в Чечне
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что житель Ачхой-Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате нападения на пост ДПС погиб полицейский. Злоумышленник был ликвидирован. Кадыров отметил, что нападением руководил гражданин Украины.

По словам Рамзана Кадырова, он поручил «выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим нападением».

«Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», - заявил глава Чечни.

При этом глава региона ранее подчеркнул, что правоохранителям поставлена задача «покарать каждого виновного по всей строгости закона». Также он пообещал сделать все, чтобы «подобное больше не повторилось».

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