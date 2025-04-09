В Москве появились мошенники, штрафующие самокатчиков

В Москве зарегистрирован первый в этом сезоне случай мошенничества в отношении пользователей электросамокатов. 17-летний парень со своей подружкой решили прокатиться на самокате вдвоем, что строго запрещено правилами. В районе ТРЦ "Павелецкая плаза" их тоже на самокате догнал якобы полицейский. Запугав зумеров штрафом в размере 100 тысяч рублей, он снизил таксу за решение вопроса на месте до 5 тысяч - больше у ребят просто не было. Переведя деньги, молодые люди поняли, что их обманули, и отправились писать заявление в полицию.

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В столичном главке МВД "РГ" рассказали, что пока это был единичный случай. Но настоящие самокатные полицейские все же существуют, правда, работают они только на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Никакого взимания штрафов на дороге и переводом быть не может. Самокатчиков штрафуют точно так же, как и автомобилистов: сотрудник ГАИ может остановить нарушителя и выписать штраф, который затем нужно оплатить", - рассказывает юрист Игорь Акимов.

В кикшеринговых сервисах, у которых в штате есть консультанты по безопасности, "РГ" заверили: их сотрудники на улицах тоже людей не штрафуют. "У нас в самых массовых самокатных локациях ежедневно работают более 200 человек. Они могут остановить пользователя, чтобы напомнить о безопасных правилах езды, но полномочий выписывать штрафы у них нет. Могут зафиксировать нарушение на фото или видео и отправить материалы в службу поддержки. И она принимает решение, что дальше с нарушителем - оштрафовать, заблокировать или ограничиться предупреждением", - рассказала "РГ" пресс-секретарь "МТС Юрент" Юлия Лебедева. Штрафы за езду вдвоем или передачу управления самокатом ребенку - 5 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно, за езду в пьяном виде - 100 тысяч рублей.