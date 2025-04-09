В Доминикане до 79 увеличилось количество погибших при обрушении крыши

Количество погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской Республике возросло до 79.

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Такие данные озвучил директор Службы по чрезвычайным ситуациям города Санто-Доминго Хуан Мануэль Мендес. Он пояснил, что за последние часы выживших обнаружить не удалось, но поиск людей продолжается, его слова приводит aif.ru.

Количество попавших в больницы тоже увеличилось и превысило 150 человек.

Трагедия произошла в ночном клубе Jet Set. Как сообщается, в это время на сцене выступал певец Рубби Перес, его удалось вызволить из-под обломков.

Сотрудники экстренных служб намерены разбирать завалы «до последнего человека». Президент Луис Абинадер объявил о трехдневном национальном трауре по жертвам трагедии в Санто-Доминго.