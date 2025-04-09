В РФ из-за БПЛА эвакуированы жильцы многоквартирного дома

Жителей многоквартирного дома в городе Аксай Ростовской области эвакуировали из-за запутавшегося в бельевых веревках украинского дрона-камикадзе.

Как сообщает исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь, беспилотник самолетного типа упал на веревки трехэтажного дома по улице Платова 74. Пострадавших и разрушений конструкций здания не зафиксировано.

"Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома", - сообщил глава Ростовской области.

Пункт временного размещения развернут на базе дома культуры "Молодежный". Действия МЧС и коммунальных служб по оказанию помощи координирует глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

Напомним, что в ночь на 9 апреля Ростовская область подверглась массированному удару украинских дронов-камикадзе. Системы ПВО работали в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах. В Зернограде и Донецке повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.