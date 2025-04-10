Россиянка избила пассажирку метро из-за невинной просьбы

Агрессивная пассажирка не захотела пропускать женщину на эскалаторе в метро Екатеринбурга, а затем ударила ее по лицу. Об этом пишет E1.RU.

Россиянка рассказала, что инцидент произошел 7 апреля. По ее словам, она спешила по эскалатору вверх, а женщина, которая держалась за левый поручень, но стояла справа, мешала ей.

На просьбу пройти та ответила молчанием. Продвинуться вперед пассажирка не позволила, вцепившись мертвой хваткой в поручень. После этого она стала ругаться матом и ударила кулаком в лицо.

Екатеринбурженка сначала растерялась, но потом решила дать сдачи.

Дебоширку догнать не удалось, она вырвалась и пошла дальше, у пострадавшей остался синяк под глазом.

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