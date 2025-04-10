Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 41 тыс. га

Огонь объял порядка 41 тыс. гектаров лесных массивов в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг.

Зафиксировано 36 очагов лесных пожаров, указали в ведомстве, передает ТАСС.

До этого в региональном министерстве природы сообщали о 22 лесных пожарах на площади 33 тыс. гектаров.

Во вторник сообщалось, что у железнодорожной станции Зудыра в Забайкалье начался сильный пожар, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.