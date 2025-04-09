Чешского наемника обвиняют в незаконной службе в ВСУ и связях с террористами

Гражданин Чехии Лукаш Пашкуляк предстанет перед судом по обвинению в незаконном участии в вооруженном конфликте на Украине без разрешения президента страны. Мужчина воевал в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", входящего в ВСУ.

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По информации местного издания Ceske noviny, расследование также выявило, что до событий на Украине Пашкуляк пытался присоединиться к курдским формированиям в Ираке, которые ЕС признает террористическими. За двойное нарушение закона — незаконное участие в иностранных вооруженных формированиях и поддержку терроризма — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело чешского наемника находится в производстве с июля 2023 года, когда стали известны первые подробности его деятельности.