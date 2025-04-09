Экс-глава Нацбанка Абхазии Барганджия реабилитирован за хищение денег у Этуша

Следствие прекратило уголовное дело против бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, которому вменялось хищение денег у актера Владимира Этуша, он реабилитирован и должен получить 1,6 млн рублей за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что за необоснованное уголовное преследование прокурор принес Барганджии письменное извинение. В марте сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против Барганджии, который был обвинен в хищении 28 миллионов рублей у Этуша. Отмечается, что данное решение, вступившее в законную силу и не подвергшееся обжалованию, было принято уже после кончины Владимира Этуша.

Вместе с прекращением уголовного преследования была отменена мера пресечения в отношении Барганджии в виде подписки о невыезде. В 2024 году стало известно, что вдова Владимира Этуша Елена подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против компании "ТВ Центр" и журналиста Дениса Сорокина. Вдова требовала миллион рублей за нанесенный ей моральный вред, а также 190 тысяч рублей судебных издержек и оплату госпошлины.