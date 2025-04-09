В небе над Каменском-Шахтинским раздались три взрыва

В небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области раздались три взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

© Газета.ру

"Ранее в аэропортах Волгограда, Саратова и Ульяновска ввели план "Ковер" из-за угрозы атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что над Ростовской областью и Азовским морем за 15 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дроны были уничтожены с 22:00 до 22:15 мск с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Вечером 8 апреля российские системы ПВО в течение двух часов ликвидировали 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ и морской зоной. По данным Минобороны, с 19:20 до 21:15 мск были уничтожены четыре дрона над Черным морем у Крыма, два беспилотника в Воронежской области, два — в Пензенской, и еще два — над самим Крымом.