Военный суд вынес приговор экс-чиновникам МО по делу о взятке в 386 млн рублей

Военный суд вынес приговор экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Бережному и другим фигурантам уголовного дела о взятке в 386 млн рублей и превышении должностных полномочий, рассказал адвокат одного из подсудимых Александр Ильин. Об этом пишет РИА Новости.

В суде было установлено, что обвиняемые получили взятку через посредника в размере 386 млн рублей, а также нанесли государству в лице Минобороны России ущерб в размере 639 млн рублей за счет превышения должностных полномочий.

«Сегодня 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор, которым приговорил моего подзащитного Юрия Решетникова к 10 годам лишения свободы, Александра Бережного к семи годам и семи месяцам лишения свободы», — отметил Ильин.

Александру Вакулину и Алексею Гринюку, двум другим фигурантам, суд назначил 9,5 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Адвокат уточнил, что суд также удовлетворил иск на 639 млн рублей, которые постановил взыскать с фигурантов солидарно, включая осужденных ранее Алексея Калитина, Алексея Пожидаева и Александра Борувкова.