Кадыров заявил о причастности гражданина Украины к нападению на пост ДПС в Чечне

Организацией нападения на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что житель Ачхой-Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. Злоумышленник был ликвидирован. В результате его действий погиб один полицейский.

В Чечне скончался раненный при нападении на пост ДПС полицейский

«Установлены личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — написал Кадыров.

Он пообещал призвать к «суровому ответу» не только самих преступников, но и тех, кто «прямо или косвенно ответственен за их действия». По словам главы Чечни, правоохранителям поставили задачу «покарать каждого виновного по всей строгости закона». Также Кадыров пообещал сделать все, чтобы «подобное больше не повторилось».