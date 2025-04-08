Мужчину сбросили с моста после драки в Санкт-Петербурге

Андрей Дуванов

В Санкт-Петербурге мужчину сбросили с моста после драки в троллейбусе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину сбросили с моста после драки в Петербурге
© РИА Новости

Согласно информации источника, конфликт возник между тремя пассажирами троллейбуса. Перед тоннелем со стороны набережной Кутузова водитель остановил транспорт, после чего выгнал дебоширов. Но на этом драка не закончилась — мужчины продолжили конфликт уже на мосту. В какой-то момент один из них сбросил обидчика с моста.

Отмечается, что пострадавший остался жив, но был госпитализирован. Подробности его состояния не уточняются.

Ранее в Пушкине 29-летний повар убил своего коллегу во время драки.

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