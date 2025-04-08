Мужчину сбросили с моста после драки в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчину сбросили с моста после драки в троллейбусе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации источника, конфликт возник между тремя пассажирами троллейбуса. Перед тоннелем со стороны набережной Кутузова водитель остановил транспорт, после чего выгнал дебоширов. Но на этом драка не закончилась — мужчины продолжили конфликт уже на мосту. В какой-то момент один из них сбросил обидчика с моста.

Отмечается, что пострадавший остался жив, но был госпитализирован. Подробности его состояния не уточняются.

Ранее в Пушкине 29-летний повар убил своего коллегу во время драки.