Немецкая полиция пять часов не могла отличить труп от секс-куклы

В немецком городе Росток бдительный выгульщик собак поднял тревогу, сообщив об обнаружении трупа. После пятичасовой полномасштабной криминалистической операции выяснилось, что «тело» оказалось всего лишь реалистичной секс-куклой. Об этом сообщает издание Yahoo! News.

Инцидент произошел в прошлую субботу около 20:00, когда прогуливавшийся с собакой местный житель заметил синий пластиковый пакет, в котором, по его мнению, находился труп. Место находки располагалось в северо-восточной части Ростока.

Для проверки тревожного сообщения на место была направлена внушительная команда специалистов, включающая сотрудников отдела по расследованию убийств, патрульных полицейских, операторов дронов, судебных патологоанатомов и несколько пожарных расчетов. В распоряжении группы также оказался специализированный 3D-сканер, обычно используемый только для расследования особо тяжких преступлений.

Полицейские оперативно оцепили территорию и приступили к фотографированию «вещественных доказательств», готовясь к полномасштабному осмотру места преступления. Однако спустя пять часов напряженной работы, около полуночи, один из офицеров случайно коснулся «тела».

Этого прикосновения оказалось достаточно, чтобы понять – перед ними не человеческая плоть, а синтетический материал. Так выяснилось, что тревожная находка – это секс-игрушка, так называемая «реалистичная кукла», которую выбросили в большом синем пакете IKEA. Некоторые части куклы, по-видимому, были обожжены, что затруднило первоначальную идентификацию и породило предположения о намеренном сожжении и публичном избавлении от «тела».

Полиция изъяла куклу с места происшествия, а вызванному ранее агенту похоронного бюро сообщили, что его услуги больше не требуются.

Офицеры назвали этот выезд одним из самых странных в своей карьере, но подчеркнули, что это не первый случай, когда реалистичные секс-куклы вводят в заблуждение правоохранительные органы.