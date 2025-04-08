В России мужчину приговорили к 18 годам за участие в террористическом сообществе

В Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину приговорили к 18 годам колонии за участие в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе южного окружного военного суда.

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Его осудили по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в 2015 году Сергей Косолап находился в Старобельском районе ЛНР. Он знал о террористической деятельности батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) и вступил в его состав. В период с сентября по октябрь 2015 года прошел обучение для осуществления террористической деятельности, также научился правилам обращения с оружием.

В начале ноября 2015 года подсудимый, обеспеченный огнестрельным оружием, боеприпасами и амуницией, принимал участие в деятельности батальона. После увольнения Косолапа из состава сообщества и до момента его выявления сотрудниками правоохранительных органов он не сообщал в органы власти о прохождении им обучения в этой организации и не воспользовался возможностью освобождения от уголовной ответственности.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала мужчину за участие в террористическом сообществе.