В Мурманске загорелись гаражи с газовыми баллонами

Гаражные боксы загорелись в Мурманске на площади 300 кв. м, в них находятся баллоны с пропаном, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании гаражного бокса по адресу: г. Мурманск, ул. Шевченко, 42а. В боксе находятся пропановые баллоны. Площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Угрозы близлежащим домам нет. Пострадавших, по предварительной информации, нет, уточнили в МЧС.