В отношении ректора ПсковГУ Ильиной завели дело о мошенничестве

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ) в отношении ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, пояснил собеседник агентства.

Внимание полиции к 47-летней женщине было вызвано скандалом в вузе, пояснили журналисты. Преподаватели обвинили руководительницу в том, что она повысила многим сотрудникам зарплату, но разницу между прежними и новыми суммами забирала себе.

Отчисления с зарплат подчинённых позволили Наталье Ильиной проживать в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а также приобрести недвижимость в Москве.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева.

Кроме того, проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.