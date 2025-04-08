TRT Haber: в Мраморном море близ Стамбула загорелся танкер

Пожар произошел на танкере в Измитском заливе в Мраморном море вблизи Стамбула. К месту происшествия направлены спасательные и пожарные катера, которые принимают меры по тушению возгорания, сообщает телеканал TRT Haber.

По его данным, пожар возник в машинном отделении судна, бросившего якорь. Утечки топлива в море нет. Информации о пострадавших пока не поступало.

По последним данным спасателей, на которые ссылается TRT Haber, огонь взят под контроль, проводится охлаждение судна. Оно перевозило около 40 тыс. тонн СПГ и шло под флагом Сингапура, уточняет телеканал.