В Сочи оставили без изменений приговор Журавелю

Третий апелляционный суд Сочи оставил без изменений приговор Никите Журавелю, осужденному на 14 лет за сожжение Корана и госизмену. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Андрей Сабинин.

В конце ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 14 годам колонии строгого режима. Его адвокат подал жалобу на приговор с просьбой назначить своему подзащитному наказание ниже низшего предела.

"Да [приговор оставили без изменений]", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что приговор вступил в законную силу.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело расследовали в следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике. В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии.

В октябре в прокуратуре Волгоградского региона сообщили, что 20-летний Журавель обвиняется в государственной измене. По версии следствия, молодой человек через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. Вину в содеянном Журавель полностью признал.